Billboard JAPANが6日、2024年の年間チャートを発表。ヒップホップユニット・Creepy Nutsの楽曲『Bling-Bang-Bang-Born』が、総合ソング・チャート【Japan Hot 100】で首位に輝きました。この曲は、テレビアニメのオープニング・テーマとして、1月7日に配信がスタート。11月24日までの集計期間のストリーミング再生数は、5億4731万791回に達しました。さらに、日本を除く世界200以上の国と地域で聴かれている日本の楽曲をランキン