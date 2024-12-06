米失業率と就業者数の推移【ワシントン共同】米労働省が6日発表した11月の雇用統計（速報、季節調整済み）によると、景気動向を敏感に示す非農業部門の就業者数は前月から22万7千人増となり、20万人程度の増加を見込んだ市場予想を上回った。失業率は4.2％で前月から悪化した。就業者数の伸びは、全米各地で甚大な被害が出たハリケーンによる一時的な要因の影響で大幅に縮小した10月から、大きく回復する形になった。米連邦準