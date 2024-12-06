『パリピ孔明』（フジテレビ）などで個性的な役柄を演じたかと思えば、『ダブルチート 偽りの警官 Season1』（WOWOW）では警察官と詐欺師という2つの顔を持つ役柄を演じる一方で、父親という一面を持つ向井理さん。【写真を見る】「尊重し合える関係でいることが大切」“父・向井理さん”が明かす＜家族の形＞『ライオンの隠れ家』現在放送中の『ライオンの隠れ家』（TBSテレビ）で演じるのは主人公の姉の夫。その生い立ちゆえなの