気象台は、午後10時56分に、大雨警報（土砂災害）を南砺市、入善町、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・南砺市、入善町、朝日町に発表富山県では、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■南砺市□大雨警報【発表】・土砂災害7日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）■入善町□大雨警報【発表】・土砂災害7日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）■朝日町□大雨警報【発