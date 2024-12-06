アメリカの11月の雇用統計が発表され、就業者の伸びは市場予想を上回りました。アメリカ労働省が今月6日に発表した11月の雇用統計によりますと、景気の動向を敏感に示す農業分野以外の就業者数は前の月と比べて22万7000人増えました。市場が事前に予想していた20万人程度の増加を上回りました。失業率は4.2％で、前の月から0.1ポイント悪化しました。インフレに影響を与える労働者の平均時給は前の年の同じ月と比べて4.0