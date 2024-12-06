（桃園空港中央社）中華民国（台湾）と外交関係を持つ太平洋島しょ国のマーシャル諸島、ツバル、パラオを訪問していた頼清徳（らいせいとく）総統は6日夜、専用機で北部・桃園市の桃園国際空港に到着し、帰国した。到着後の談話で頼総統は、台湾が民主主義を守り、深化させ、民主主義の普遍的価値で世界各国と交流すれば、必ずより多くの支持を得られ、台湾を守れるだけでなく、地域の平和と安定も維持できるとの認識を示した。頼