写真撮影でポーズを取るEU行政執行機関トップのフォンデアライエン欧州委員長（中央）ら＝6日、ウルグアイ・モンテビデオ（AP＝共同）【サンパウロ共同】南米のブラジルやアルゼンチンなどでつくる関税同盟メルコスル（南部共同市場）と欧州連合（EU）は6日、ウルグアイの首都モンテビデオで首脳級会合を開き、自由貿易協定（FTA）に関して最終合意した。交渉開始から20年超を経て決着にこぎ着けた。ただ今後、EU側の発効手続き