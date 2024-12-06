写真週刊誌でグラビアを飾っていた元グラドルラウンジ嬢が胸元を大胆に露出したセクシードレスで登場。お客さんも胸元しか見ていない時があると語った。【映像】元グラドル・はるさんのこぼれおちそうな胸元（過去の写真集も）12月4日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#21が放送。全国から超人気キャストが集結し、驚愕のエピソードを語り合った。今回のMCは狩野英孝、ベッキー。今回の初登場キャストは「元・エロすぎる