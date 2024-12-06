メッツからＦＡとなった藤浪晋太郎投手が４日に公開された人気ゲームの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」の動画に登場。大阪桐蔭高時代にバッテリーを組んで甲子園春夏連覇を達成したオリックスの森友哉と対談した。スマホゲームの「栄冠ナインクロスロード」に藤浪、森が特待生キャラクターとして登場することになり実現した対談。大阪桐蔭の恩師、西谷監督についての話になると、藤浪は「