江の島サムエル・コッキング苑のイルミネーション冬の湘南に浮かび上がるシャンデリア─。夜の江の島・片瀬海岸エリアを彩るイルミネーションイベント「湘南の宝石」が今年も始まった。関東三大イルミネーションに認定された湘南エリア最大の光と色の祭典で、来年２月２８日まで。