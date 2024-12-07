Lucia Mutikani[ワシントン ６日 ロイター] - 米労働省が６日発表した１１月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は２２万７０００人増と、市場予想の２０万人増を上回り、小幅な伸びにとどまっていた１０月から急回復した。失業率は４．２％に上昇した。前月まで２カ月連続で４．１％だった。労働市場の減速を示唆し、月内の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での追加利下げを正当化する可能性がある。 １０月の雇用者数は１