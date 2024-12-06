【モデルプレス＝2024/12/06】モーニング娘。'24が12月6日、神奈川・横浜アリーナにて『モーニング娘。’24 コンサートツアー秋 WE CAN DANCE！〜Bla Eld〜石田亜佑美 FINAL（※「a」は正しくはオングストローム付き）』を行った。会場には約1万2000人が駆けつけ、ツアーの集大成としてパフォーマンスを披露する13人の雄姿と、本公演をもってグループおよびハロー！プロジェクトを卒業する石田亜佑美のラストパフォーマンスを見届