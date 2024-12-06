米津「とにかく素晴らしい漫画なので全人類読んでください」つるまいかだ原作のTVアニメ「メダリスト」の新ビジュアル、メインPVが6日に公開された。オープニング主題歌は米津玄師「BOW AND ARROW」に決定した。原作は「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、本年度は「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞している話題作。2025年1月4日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation