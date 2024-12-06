インターネット・ミームを元に生み出されるミームコインの1種である「Hawk Tuah」において、ローンチと同時に価格が激しく変動し、数時間で最高値から90％急落する事件が発生しました。Hawk Tuah memecoin dumps 90% amid backlash over controversial launchhttps://cointelegraph.com/news/hawk-tuah-memecoin-dumps-90-percent-outrage-token-launch-insiderHawk Tuahは唾を吐く様子を擬音語にしたもの。YouTubeチャンネル「Tim