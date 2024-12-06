3人組グループ・timelesz（佐藤勝利・菊池風磨・松島聡）が進行する、Netflixの新メンバーオーディション『timelesz project』のepisode 07「突破 -Part1-」が6日から配信スタートした。【写真】オーディション審査中のtimeleszエントリー数1万8922件の中から、3次審査を経て15人となった候補生たちが、関東にある施設で3日間の合宿4次審査に挑む。合宿初日に発表されたのは、候補生15人に加え、STARTO ENTERTAINMENTに所属し