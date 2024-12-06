フリーアナウンサー有働由美子（55）が6日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に生出演。2日に発表された「現代用語の基礎知識選2024ユーキャン新語・流行語大賞」について語った。俳優・阿部サダヲ主演で、今年1月期に旋風を巻き起こしたTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある!」の略称「ふてほど」が年間大賞に選ばれた。番組でドラマの感想を語っていたという有働は、「それなんだー！っていうね」と正直な