菓子専業の開発企業で菓子の全国卸販売を手掛けるジェーシーシー（JCC）の「まんぷくクラブ」シリーズが好調に推移している。大容量や値頃感への支持拡大が好調要因。「まんぷくクラブ」シリーズは、多様化する食シーンに対応すべく開発された大袋商品。「お菓子を通して味・品質・価格に満足していただきたいという想いを詰め込んでいる」（JCC）という。一番の売れ筋は「おやつラーメン」。チキンスープ味のスナック菓子