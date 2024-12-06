東急ストア最大規模の水産対面売場を展開する「東急ストア三軒茶屋店」（東京都世田谷区）が12月4日、リフレッシュオープンした。この日、会見した大堀左千夫社長は同店について「当社最新のMDを具現化し新たなモデル店舗として改装した。三軒茶屋店のリニューアルは完成ではなく新たなスタート。常にブラッシュアップし他の店舗にも三軒茶屋店のMDを展開する」と力を込める。三軒茶屋店には30項目ほどの新たな試みが導入。