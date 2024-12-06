2022年に2000万ユーロの移籍金で加入して2年。レアル・ソシエダで全く結果を残せていないのがFWウマル・サディクだ。サディクがブレイクしたのは、アルメリアでプレイしていた2021-22シーズンだ。当時チームはスペイン2部で戦っていたが、サディクはそこで18ゴールを記録。その活躍がソシエダへの移籍に繋がったのだが、ここまでは全くの期待はずれだ。大きな怪我があったのは不運だったが、ここまでサディクはソシエダで49試合に