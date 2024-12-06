チェルシーのジェイドン・サンチョがプレミアリーグにおいて約1年半ぶりにゴールを決め、喜びを露わにした。サンチョと言えばドルトムントで才能が開花した後、マンチェスター・ユナイテッドに移籍。ところが期待通りの活躍が見せられず、23−24シーズンには監督批判もあり、シーズンの前半はほとんど出場せずに終わってしまっていた。そのシーズン途中からドルトムントにローン移籍で復帰するも、夏には再びユナイテッドに戻り、