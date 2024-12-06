ビームス(BEAMS)から、エルエルビーン(L.L.Bean)とのコラボレーションバッグ「ディープ ボトム レザー ハンドル ジップ トート(Deep Bottom Leather Handle Zip Tote)」が登場。2024年12月7日(土)より、全国のビームス プラス・ビームス ボーイの取扱店舗ほかにて発売する。2つのバッグを合わせてデザインバッグは、エルエルビーンを代表する2つのバッグの要素を掛け合わせてデザインしている。ベースとなるのは、「ディープ ボト