ジャン＝ポール・エヴァン(JEAN-PAUL HÉVIN)から、2025年のバレンタインに向けた限定ボンボンショコラが登場。2025年1月11日(土)から2月28日(金)の期間、販売する。ジャン＝ポール・エヴァンの25年バレンタインジャン＝ポール・エヴァンの「ヴァレンタイン コレクション 2024」は、スパイスやフルーツ、カカオといった食材が広まった大航海時代“LES NOUVEAUX MONDES(新しい世界)”をテーマにしている。注目は、アンリ・ルソ