ホテル雅叙園東京から、2025年のバレンタインチョコレートやスイーツが登場。2025年1月24日(金)より、パティスリー「栞杏1928」(PATISSERIE「栞杏1928」)にて発売される。ホテル内のアート着想25年バレンタインショコラホテル雅叙園東京は2025年バレンタインに向けて、ホテル内のアートから着想を得たチョコレート2種を用意。まずはじめに、ホテル内に展示している日本画や美術工芸品に多く取り入れられているモチーフの1つ、“扇