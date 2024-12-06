モワナ(MOYNAT)から、グラフィックデザイナー・永井一正とのコラボレーションアイテムが登場。2024年12月18日(水)より、ドーバー ストリート マーケット ギンザにて限定発売される。永井一正「LIFE」シリーズを描いたモワナのバッグ1849年、トランクメーカーとして誕生したモワナは、パリでもっとも古いラグジュアリーバッグブランド。ひとりの職人が全工程を担当し作られるバッグは、上質な素材による高い質感と、優れた耐久性、