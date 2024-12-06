茨城県石岡市のいばらきフラワーパークでは、イルミネーションイベント「ウィンターイルミネイト」を、2024年11月30日(土)から2025年1月13日(月)まで開催する。音と光のイルミネーション＆花びら舞う広場「ウィンターイルミネイト」では、冬の自然をテーマに、花びらが舞う光のアートや、音と光の体験型イルミネーションが楽しめる。またクリスマスマーケットやオーナメント作り、キャンドルナイトなど、クリスマスシーズンならで