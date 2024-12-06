ブルガリ(BVLGARI)のアイコンバッグ「ブルガリ ローマ」を紹介。古代ローマの“大文字ブルガリロゴ”のアイコンバッグ「ブルガリ ローマ」は、古代ローマの大文字を用いたブルガリのロゴを刻印した半円形のメタル装飾が特徴のアイコンバッグ。かっちりとしたシェイプに、トップハンドルを合わせている。そんな「ブルガリ ローマ」は、カラーラインナップも豊富。ベーシックなブラックをはじめ、眩いホワイト、メタリックな縞模様が