2024年12月27日（金）から2025年4月中旬まで、ヒルトン東京が毎年恒例のいちごスイーツビュッフェを開催。今年は「東京ガールズコレクション」とコラボし、“ストロベリーレオパード ファッションウィーク”をテーマに20種類もの新作いちごスイーツが登場する。『ストロベリーレオパード ファッションウィーク』TGC初となるホテルビュッフェとのコラボレーションが決定2024年12月27日（金）より2025年4月中旬まで、ヒルトン東京1階