食べられる食品が廃棄されるフードロス問題に対応するため、厚生労働省の部会で6日、レストランなどの外食時に食べ残した料理の持ち帰りに関するガイドラインの案がまとまりました。今後、持ち帰ることのできる食品、できない食品についてはどのように判断していくのでしょうか。そこで今回の#みんなのギモンは、「食べ残しの持ち帰り、どうすれば？」をテーマに解説します。■食品ロス…2022年度は472万トン家庭系と事業系はほ