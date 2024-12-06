俳優の松山ケンイチさん（39）が、パリオリンピックのメダリストたちと共演。その得意技を絶賛しました。松山さんが共演したのは、柔道の角田夏実選手（32）と卓球の早田ひな選手（24）。撮影では、早田選手が華麗なスマッシュ、角田選手は切れのあるともえ投げを披露しました。目の前で見たメダリストたちの圧巻の技に、松山さんは「生で見られたので、もう僕はすごくうれしかったですね。本物はやっぱりすごいなって思って」と感