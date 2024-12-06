パリ五輪・射撃混合エアピストルで、ゴーグルや耳当てなどの専門装備をつけずに銀メダルを獲得し、「無課金おじさん」として注目されたユスフ・ディケッチ選手（５１）（トルコ）が６日、宇都宮市新里町の栃木県ライフル射撃場で、エアピストルの選手２０人を前に特別講習を行った。講習会の冒頭、「今日こちらに来られてうれしい」と笑顔であいさつ。その後、選手から質問を受け付けた。「大会で緊張したときにどうしたらいい