「シャーム解放委員会」のリーダー、アブ・モハマド・ジョラニ氏/CNN（ＣＮＮ）シリア反体制派は今週、北部アレッポに続き、政府から中部の要衝ハマも奪取した。反体制派武装勢力を率いる過激派組織「シャーム解放委員会」（ＨＴＳ、旧ヌスラ戦線）のジャウラニ指導者はその最終的な目標について、独裁的なアサド大統領を打倒することだと語った。ジャウラニ氏はＣＮＮとの独占インタビューで、国際テロ組織「アルカイダ」の分派組