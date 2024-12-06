気象台は、午後10時43分に、大雨警報（土砂災害）を小千谷市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・小千谷市に発表下越、中越では、7日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害7日明け方にかけて警戒■長岡市□大雨警報・土砂災害7日明け方にかけて警戒■柏崎市□大雨警報・土砂災害7日明け方にかけて警戒■小千谷市□大雨警報【発表】・土砂災害