12月6日JRAは、2021年朝日杯フューチュリティステークス（G1）を優勝、2021年度JRA賞最優秀2歳牡馬を受賞し、その後、2022年日本ダービー（G1）、2023年有馬記念（G1）、2024年天皇賞（秋）（G1）、ジャパンカップ（G1）と4年連続でG1優勝を重ねるなど輝かしい成績を残したドウデュース（牡5・栗東・友道康夫厩舎）の引退式を、12月22日（日）に中山競馬場で実施することを発表した。なお、同馬は、競走馬登録抹消後、北海道勇