Billboard JAPANが6日、2024年の年間チャートを発表し、Number_iがダウンロード数を集計したアルバム・チャート【Download Albums】で、1位を獲得しました。平野紫耀さん（27）、神宮寺勇太さん（27）、岸優太さん（29）の3人で、今年1月にデビューしたNumber_i。5月にリリースしたミニアルバム『No.O -ring-』が2024年の年間ダウンロード・アルバム・チャートで1位を獲得しました。今回の記録に3人は、「この度、僕たちのミニアル