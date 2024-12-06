黒竜江省ハルビン市の朝市で冬の名物の凍らせた果物「凍梨」や「凍柿子」が売られていた。中国新聞網が伝えた。気温の低下に伴い、「凍梨」や「凍柿子」だけでなく「凍魚」や「凍豆腐」といった「冷凍食品」の路上販売が行われている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）