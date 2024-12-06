中国外交部の林剣報道官は6日、中国共産党中央政治局委員である王毅外交部長が北京市内で10日、ベトナムのブイ・タイン・ソン副首相兼外相と共同で、中国ベトナム二国間協力指導委員会第16回会議を主宰することを明らかにしました。（提供/CRI）