昨シーズン限りでソフトバンクから現役引退した早真之介さん（22）が滋賀県警の採用試験に合格したことを明かした。5日に合格発表があり「人生で野球を手放したことは初めて。この1年間、不安だった。本当にうれしい」と笑顔で振り返った。昨秋に戦力外通告を受けた後、独学で勉強を続けて?第二の夢?をかなえた。滋賀県出身の早さんは京都国際高から2021年に育成ドラフト4位で入団。主に3軍戦に出場した。走攻守そろった左打者