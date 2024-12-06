【ラスベガス＝小林泰裕】米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムのクラウドサービス部門のプラサド・カリアナラマン副社長が５日、米西部ネバダ州ラスベガスで読売新聞などの取材に応じた。「日本は私たちにとって大きな市場だ」と述べ、日本でデータセンターなどへの投資を拡大していく方針を明らかにした。カリアナラマン氏は、データセンターの建設などを手がけるアマゾンのインフラ事業の責任者。「日本におけるサービス