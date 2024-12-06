【ワシントン＝田中宏幸】米労働省が６日発表した１１月の雇用統計（季節調整済み）で、景気動向を反映する非農業部門の就業者数は前月比２２・７万人増だった。１０月から伸びが拡大し、市場予想（２０・２万人増）も上回った。増加幅は９月が２２・３万人増から２５・５万人増に、１０月は１・２万人増から３・６万人増にそれぞれ上方修正された。１０月の大幅な鈍化は米南部を襲ったハリケーンや大規模なストライキなどの一