元ミズノブランドアンバサダーのヤクルト・高津臣吾監督（５６）と広島・新井貴浩監督（４７）が６日、大阪市内のミズノ本社で特別対談を行った。シーズンオフではあるものの、同一リーグの監督がトークを繰り広げるという異例のイベントとなった。ともに高校野球の古豪・広島工出身。先輩後輩でもある２人は終始和やかな雰囲気の中で軽妙なトークを繰り広げた。今季は広島が４位で得点力不足に苦しみ、ヤクルトは投手陣が崩れ