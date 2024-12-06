元ＷＡＮＤＳのボーカルの上杉昇（５２）が６日、自身が所属するレーベルの「Ｘ」（旧ツイッター）を更新し、同日に亡くなったことが分かった歌手の中山美穂さんを追悼した。上杉は「中山美穂さん。私にとって人生の恩人の１人であります。急な悲報に触れ、ただただ驚き愕然とするばかりです。一緒に歌ってくださったこと、ありがとうございました」と感謝をつづった。「そして表現者としての数えきれない日々を、本当にお疲れ