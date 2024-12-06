新日本プロレス６日の鹿児島大会で「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」Ｂブロック最終公式戦が行われ、内藤哲也（４２）、高橋ヒロム（３５）組がＥＶＩＬ＆成田蓮、矢野通＆ボルチン・オレッグとの優勝決定戦（８日、熊本）進出３ＷＡＹマッチを制し、１位突破を決めた。内藤とヒロムはこの日の最終公式戦でＩＷＧＰタッグ王者のグレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ組と対戦予定だった。しかし、ＨＥＮＡＲＥが５日宮崎大会で