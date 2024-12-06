歌手の倖田來未（４２）が６日、都内で行われた「ＫＯＤＡＫＵＭＩ２５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＤｏｃｕｍｅｎｔａｒｙＦｉｌｍ『ｗａｌｋ』上映会」に出席した。映画は同６日でデビュー２５周年イヤーがスタートした倖田の苦悩や、アクシデントを乗り越える姿に迫ったドキュメンタリーだ。６、７日の２日間限定で公開される。倖田は上映後にサプライズで登場。ファンの声援を受けると「あかん、涙止まらん」と