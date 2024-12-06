タレントの安田美沙子が６日に自身のＳＮＳを更新し、４歳次男との親子ショットを披露した。インスタグラムで「パパの展示会もおわり、ほっとひと息。最後の３日間は、子供達を連れて、応援にいこうか！って早く寝かせることに毎日必死だけど、パパの姿を見せるのも有意義な時間でした」と書き始め、「次男＆パパでＫＥＥＮの展示会へ。。。揃（そろ）っての展示会＆おでかけも久々！年末にかけて少しはゆっくり出来るかなぁ