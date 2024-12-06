ドル円１５０．５０近辺、ユーロドル１．０５８５近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ドル円は150.50近辺、ユーロドルは1.0585近辺で推移している。米１０年債利回りは上昇一服となり、４．１７６％と前日ＮＹ終値付近で推移している。欧州株は引き続き堅調も、米株先物・時間外取引はほぼ前日終値水準で推移している。 USD/JPY150.52EUR/USD1.0583