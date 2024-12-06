中国サプライチェーン博から大阪・関西万博に引き継がれる理念11月29日、ジェトロのブースに並ぶマスコットのリンキーとミャクミャク。（北京＝新華社記者/胡若愚）【新華社北京12月6日】中国北京市で開かれた第2回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会では、スタンプを集める来場者の姿が見られた。日本企業6社のブースを回るスタンプラリーの賞品は2025年大阪・関西万博の入場券だった。日本企業が積極的なPRを行っ