吉本新喜劇・末成映薫（77）が6日、「生存確認ライブ2〜いこいのホテルOh！ラッハ〜ン〜」（なんばグランド花月）に出演した。「楽しいお芝居をやらせていただきました」と満面に笑みを浮かべた。出演者全員が60歳以上で昨年に続く第2弾。スペシャルゲストに歌手の前川清（76）、俳優の加藤雅也（61）、ラジオパーソナリティー・浜村淳（89）に加え、大平サブロー（68）、「ザ・ぼんち」のぼんちおさむ（71）、里見まさと（7