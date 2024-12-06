札幌市は6日、梅毒の検査を受けた女性1人に対し、正しくは陽性だったのに誤って陰性と伝えていたと発表した。発覚まで1カ月かかった。匿名での検査だったため、女性本人に陽性の事実を伝えられておらず、心当たりのある人は早急に申し出てほしいとしている。【図】増加する梅毒の感染者数市によると、女性は11月1日午前、札幌市西保健センターで検査を受けた。27歳としていた。検査機関から通知を受け取った職員が陽性の欄に