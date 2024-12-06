トルコを訪問中の秋篠宮ご夫妻は6日、イスタンブールにある海事博物館と現代美術館を視察しました。「テヘラン事件」で邦人救出フライトに参加したトルコ航空の元乗組員と歓談する秋篠宮ご夫妻=2024年12月6日午後1時33分、トルコ・イスタンブール、上田幸一撮影海事博物館では、1890年に和歌山沖で海難事故にあったオスマン帝国の軍艦「エルトゥールル号」の展示や世界最古のガレー船「カイーク」を視察しました。現代美術館