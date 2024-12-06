Billboard JAPANが6日、2024年の年間チャートを公開。9人組アイドルグループ・Snow Manの最新アルバム『RAYS』が、総合アルバム・チャート【Hot Albums】で1位を獲得したことが発表されました。10月30日にリリースされたSnow Manにとって4枚目となるアルバム『RAYS』は、モーツァルトの名曲「交響曲第 25 番」をサンプリングした楽曲『EMPIRE』などを収録。11月24日までの集計期間内で、売り上げは累計118万3100枚に達し、CDセール